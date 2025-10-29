Capa Jornal Amazônia
Trump: Coreia do Sul construirá submarino de propulsão nuclear em estaleiros da Filadélfia

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a Coreia do Sul construirá seu submarino de propulsão nuclear nos estaleiros da Filadélfia, em publicação na Truth Socil, nesta quarta-feira, 29. O comentário acontece após a Casa Branca anunciar acordos com os sul-coreanos.

"A construção naval em nosso país em breve estará de volta com força total", acrescentou o republicano na postagem.

Palavras-chave

EUA/TRUMP/COREIA DO SUL/SUBMARINO
