Trump: Coreia do Sul construirá submarino de propulsão nuclear em estaleiros da Filadélfia
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a Coreia do Sul construirá seu submarino de propulsão nuclear nos estaleiros da Filadélfia, em publicação na Truth Socil, nesta quarta-feira, 29. O comentário acontece após a Casa Branca anunciar acordos com os sul-coreanos.
"A construção naval em nosso país em breve estará de volta com força total", acrescentou o republicano na postagem.
