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Trump completa 80 anos com show de luta na Casa Branca após anunciar acordo com o Irã

Após fechar o acordo com o Irã, Trump deve chegar fortalecido ao G7, que é formado majoritariamente por líderes que criticaram a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o país persa. Fonte: Associated Press

Estadão Conteúdo
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Donald Trump. (Foto: ANDREW HARNIK / ASSOCIATED PRESS / AE / Arquivo)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou 80 anos no domingo, 14, com um show de lutas de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship (UFC) na Casa Branca. O evento ocorreu horas após o líder americano anunciar um acordo de paz com o Irã. Nesta segunda-feira, 15, Trump chega a Évian-les-Bains, na França, para a Cúpula do G7.

Além de comemorar o aniversário de Trump, o evento do UFC serviu também para celebrar os 250 anos de fundação dos Estados Unidos. Um octógono montado na sede do governo americano foi palco de sete lutas, com a participação de três brasileiros. A transmissão televisiva mostrou os atletas se preparando em diferentes salas da Casa Branca, e todos eles cruzando o Salão Oval para chegar ao local dos confrontos, montado no Jardim Sul.

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Após fechar o acordo com o Irã, Trump deve chegar fortalecido ao G7, que é formado majoritariamente por líderes que criticaram a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o país persa. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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