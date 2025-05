Trump comenta eleição do primeiro papa americano: 'Não vejo a hora de conhecê-lo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (8) para comemorar a eleição do cardeal norte-americano Robert Prevost como o novo Papa da Igreja Católica. Prevost, natural de Chicago, adotou o nome de Papa Leão XIV, tornando-se o primeiro pontífice dos Estados Unidos.

“Um dia histórico! O primeiro papa americano. Não vejo a hora de conhecê-lo. Que Deus o abençoe!”, escreveu Trump em sua conta no Truth Social, plataforma que substituiu o Twitter como principal meio de comunicação do presidente.

Donald Trump parabeniza novo papa, o norte-americano Robert Prevost (Reprodução)

Eleição histórica no Vaticano

A eleição de Leão XIV ocorreu após pouco mais de 24 horas de Conclave, encerrado na tarde desta quinta-feira no Vaticano. A tradicional fumaça branca surgiu da chaminé da Capela Sistina às 18h08 no horário local (13h10 de Brasília), sinalizando que os 133 cardeais reunidos haviam chegado a um consenso sobre o novo líder da Igreja Católica.

Robert Prevost, antes de sua eleição, atuava como prefeito do Dicastério para os Bispos, uma das funções mais importantes da estrutura do Vaticano. Sua escolha é vista como um marco na história da Igreja, representando uma aproximação com temas contemporâneos e uma visão globalizada das demandas sociais e espirituais dos fiéis.

Repercussão nos Estados Unidos

A eleição de um papa norte-americano gerou ampla repercussão nos Estados Unidos. Além de Trump, líderes religiosos e políticos expressaram entusiasmo com a escolha. Analistas apontam que a nomeação de Leão XIV pode influenciar positivamente a relação entre o Vaticano e os Estados Unidos, além de fortalecer a posição da Igreja Católica no país.