Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump comemora 'dia bem-sucedido' após encontro com Putin sem acordo pelo fim da guerra

Estadão Conteúdo

Após o esperado encontro com Vladimir Putin no Alasca nessa sexta-feira, 15, o presidente americano Donald Trump publicou uma declaração na rede Truth Social destacando o que classificou como um dia "grande e muito bem-sucedido", apesar de a cúpula terminar sem cessar-fogo na Ucrânia ou sinais de avanço.

Segundo o americano, a conversa com o presidente russo "correu muito bem", assim como uma ligação feita posteriormente com o presidente ucraniano Volodmir Zelenski. Trump e Zelenski devem se encontrar na próxima segunda-feira, 18, em Washington.

Trump também afirmou que pretende comunicar pessoalmente aos líderes da OTAN e a Zelenski sobre o teor da conversa com Putin. Na publicação, defendeu que apenas um acordo de paz definitivo poderá realmente encerrar o conflito, rejeitando a ideia de um "simples cessar-fogo" que, segundo ele, "muitas vezes não se sustenta".

"Um grande e muito bem-sucedido dia no Alasca! A reunião com o presidente Vladimir Putin, da Rússia, correu muito bem, assim como uma ligação telefônica noturna com o presidente Zelensky, da Ucrânia, e vários líderes europeus, incluindo o altamente respeitado secretário-geral da OTAN", disse o presidente norte-americano, referindo-se a Mark Rutte.

"Foi determinado por todos que a melhor maneira de acabar com a guerra horrível entre Rússia e Ucrânia é ir diretamente para um acordo de paz, que encerraria a guerra, e não para um simples acordo de cessar-fogo, que muitas vezes não se sustenta. O presidente Zelensky virá a Washington, ao Salão Oval, na tarde de segunda-feira. Se tudo der certo, então agendamos um encontro com o presidente Putin. Potencialmente, milhões de vidas poderão ser salvas. Obrigado pela atenção a esse assunto!", concluiu Trump.

Apesar do tom otimista da publicação, a reunião não resultou em medidas práticas sobre o alívio das sanções contra Moscou ou avanços diplomáticos concretos para o fim da guerra. Ainda assim, Putin saiu com vitórias simbólicas: foi recebido nos Estados Unidos após mais de uma década e ganhou o retrato de estadista que buscava ao lado do republicano.

Durante a coletiva de imprensa, o presidente russo afirmou que ambos haviam concordado em "pavimentar o caminho para a paz na Ucrânia", sem revelar detalhes. Trump, por sua vez, ponderou: "Ainda não chegamos lá, mas já avançamos. Não há acordo até que haja um acordo."

A coletiva foi encerrada sem espaço para perguntas da imprensa. Putin, antes de sair, falou em inglês para agradecer ao republicano e o convidou para uma nova cúpula em Moscou. "Essa é interessante. Vou receber algumas críticas, mas acho que pode acontecer", respondeu Trump.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rússia

Ucrânia

guerra

EUA

Trump

Putin
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

reunião com trump

'Deu enjoo ver Putin ser recebido em solo americano', diz ex-premiê do Reino Unido

Presidente russo pôde visitar aos Estados Unidos pela primeira vez depois de mais de 10 anos

16.08.25 11h33

após encontro com putin

Líderes europeus elogiam esforços de Trump por fim à guerra na Ucrânia

Os líderes europeus também defenderam a necessidade de assegurar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia

16.08.25 11h28

guerra na ucrânia

Trump rompe isolamento de Putin, mas sai de cúpula sem acordo de paz na Ucrânia

Reunião entre os presidentes dos EUA e Rússia terminou muito antes do previsto

16.08.25 7h17

Trump sobre cessar-fogo na Ucrânia: ainda não chegamos lá, mas estamos próximos

15.08.25 20h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

Água de sangue

Fim do mundo? Mar da Galileia fica vermelho e levanta teorias bíblicas; entenda

O Fenômeno natural tingiu as águas e dividiu opiniões entre explicações científicas e interpretações religiosas

11.08.25 14h18

Mundo

Casal morre ao cair da Ponte Belém durante beijos e abraços

Ela estava encostada na ponte, em Cusco, no Peru, quando resolveu sentar no gradil

15.08.25 19h45

PERIGO

Homem desenvolve doença rara após seguir orientação do ChatGPT

O paciente acabou desenvolvendo bromismo, uma intoxicação por brometos. Atualmente, trata-se de uma condição rara

13.08.25 11h06

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda