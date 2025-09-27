Capa Jornal Amazônia
Trump avança no envio de tropas para cidades governadas por democratas

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o envio de tropas para a cidade de Portland - que é governada pelo prefeito democrata Keith Wilson -, no Estado de Oregon, "autorizando o uso de força total, se necessário", para lidar com "terroristas domésticos". Ele instruiu o Departamento de Guerra a "fornecer todas as tropas necessárias para proteger Portland, devastada pela guerra", mas a Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de detalhes sobre o anúncio de Trump, como um cronograma para o destacamento ou quais tropas estariam envolvidas.

O anúncio de Trump é um novo desdobramento nos esforços do republicano de enviar a Guarda Nacional americana para cidades governadas por democratas, em justificativa da falta de segurança. Anteriormente, Trump ameaçou enviar a Guarda Nacional para Chicago, mas ainda não cumpriu, e enviou fuzileiros navais para Los Angeles.

Em uma entrevista coletiva ontem (26) à noite, o senador democrata Jeff Merkley alertou o público que Trump tentaria criar o caos. "Não mordam a isca", disse ele. "Nossa responsabilidade é, sim, expressar nossas opiniões. Sim, protestar", acrescentou.

Palavras-chave

EUA

Guarda Nacional

tropas

Oregon

Portland

democratas
