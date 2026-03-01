Capa Jornal Amazônia
Trump: ataques vão continuar até que 'todos os nossos objetivos sejam atingidos'

Trump lamentou as mortes de três militares norte-americanos durante os ataques e afirmou que provavelmente outras mortes vão ocorrer.

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Donald Trump em frente a Casa Branca. (Reprodução/Youtube)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo, 1º de março, em vídeo divulgado pela Casa Branca que os ataques que os EUA e Israel promovem contra o Irã seguem "à plena força" e que "vão continuar até que todos os nossos objetivos sejam atingidos". "E nós temos objetivos muito fortes", declarou.

Os ataques iniciados no sábado continuam, com bombardeios em Teerã, a capital iraniana, na noite deste domingo, ao passo que o país persa retaliou com disparos contra instalações militares dos EUA em países árabes do Golfo, e explosões sendo ouvidas em Jerusalém.

Trump lamentou as mortes de três militares norte-americanos durante os ataques e afirmou que provavelmente outras mortes vão ocorrer.

"Nós mandamos nosso imenso amor e gratidão para as famílias dos que caíram e, infelizmente, provavelmente, haverá mais mortes", disse ele. "A América vai vingar seus mortos e dar o golpe mais duro nos terroristas que fazem guerra, basicamente, contra a civilização", acrescentou.

O presidente dos EUA listou as ofensivas já realizadas contra "centenas de alvos" no Irã, incluindo instalações da Guarda Revolucionária, defesas aéreas, nove navios, além da morte do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei.

"Todo o comando militar do Irã se foi", afirmou Trump. "Muitos deles querem se render e salvar suas vidas, querem imunidade, estão nos chamando aos milhares", declarou.

Ele voltou a oferecer imunidade aos integrantes da Guarda Revolucionária e das forças armadas do Irã que depuserem suas armas, e voltou a instar a população a assumir o controle do país.

