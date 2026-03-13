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Trump assina ordem e dá autoridade independente a Secretário de Energia em recursos de defesa

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira, 13, uma ordem executiva dando autoridade independente para o secretário de Energia, Chris Wright, no gerenciamento de recursos ligados à segurança nacional, segundo comunicado da Casa Branca.

A ordem é uma emenda a outras ordens executivas: a 13603, de março de 2012, que determinava a necessidade de preparo dos Recursos de Defesa Nacional, e a 14156, de janeiro de 2025, que declarava Emergência Energética Nacional dos EUA.

Com a mudança, Wright se junta ao secretário do Comércio, Howard Lutnick, como as autoridades do governo americano com autorização para agir independentemente em determinadas questões consideradas críticas para a segurança do país, sem que suas ações tenham que passar por uma recomendação formal de Trump.

A ordem executiva esclarece ainda que os chefes das agências federais só precisam da autorização de Trump quando a autoridade para determinada decisão pertence única e exclusivamente ao presidente dos EUA, sem opção de ser delegada, no caso da Emergência Energética Nacional.

A decisão deve permitir maior celeridade das ações do Departamento de Energia, em um momento no qual o governo enfrenta um salto nos preços de petróleo com o aprofundamento da guerra no Irã.

Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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