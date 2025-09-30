Capa Jornal Amazônia
Trump anuncia planos de aumentar gastos militares e volta a falar sobre anexação do Canadá

Trump afirmou que, se os canadenses aceitassem, teriam direito ao "domo de ouro" americano gratuitamente.

Estadão Conteúdo
fonte

Trump disse em coletiva à imprensa que vai impor mais sanções secundárias ao petróleo russo e pode impor outras à China (Foto: Brendan Smialowski/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou planos de forte expansão militar. "Me comprometi a gastar mais de US$ 1 trilhão com as forças armadas no ano que vem", disse nesta terça-feira, 30, em discurso no Departamento de Guerra. O republicano também celebrou os efeitos de sua política comercial, afirmando que "estamos ricos de novo por conta das tarifas".

Trump também defendeu a ampliação da frota naval. "Devemos começar a pensar em produzir novos navios de guerra", declarou, e destacou que "estamos avançando com os caças Boeing F-47". Ele sugeriu que o nome dos caças é em referência ao seu segundo mandato como presidente, que marca o posto de 47º líder americano.

O presidente voltou ainda a abordar a hipótese de anexar o Canadá como 51º Estado dos EUA. Trump afirmou que, se os canadenses aceitassem, teriam direito ao "domo de ouro" americano gratuitamente. "O Canadá está passando por um tempo difícil", comentou. Segundo ele, os EUA já "começaram a construção do 'domo de ouro'".

Hamas

Trump voltou a elevar o tom ao advertir que o Hamas "vai pagar no inferno" caso não aceite o acordo de paz em Gaza apresentado ma segunda-feira, 29, ao lado do premiê israelense, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca.

Palavras-chave

EUA

TRUMP

GASTOS MILITARES
Mundo
