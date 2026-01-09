Menino processa colega após ser atingido com dinossauro de brinquedo aos 9 anos; entenda o caso

Um adolescente canadense de 13 anos resolveu entrar com um processo contra o seu colega após lembrar de um acidente que teria acontecido no dia 9 de agosto de 2022, quando ele tinha apenas 9 anos. Na época, os dois brincavam com um dinossauro de brinquedo quando o seu amigo lhe atingiu no dedo com o animal em uma creche, que fica localizada na província de Alberta, no Canadá.

De acordo com a ação civil, o menino identificado como Elijah Dominic Robinson discutiu com Xavier Fellin por causa de um dinossauro de brinquedo que tinha o tamanho de uma garrafa de 500 ml. Ao longo da ocasião, Xavier utilizou o item para atacar o colega, o que resultou em uma “fratura com deslocamento grave do membro”.

A ação foi rejeitada pelo juiz do Canadá

O processo judicial foi guiado pelo juiz Brian Robert Hougestol, que considerou a ação como “bastante rara” e afirmou ainda que ele levantou “numerosas questões jurídicas relacionadas à capacidade”. Além disso, o juiz contou também que Elijah teve dificuldades de lembrar do acidente. “Ele estava tentando se lembrar de um incidente ocorrido há mais de três anos, quando era muito mais jovem”, disse Brian.

Ainda de acordo com o magistrado, foi realizada uma cirurgia para colocar o dedo de Elijah no lugar, isso porque o membro havia sido decepado no osso, mas ainda estava preso à mão. No entanto, não foram encontrados atualmente os registros que comprovassem, de fato, essa condição, e foi constatado que os pais de Xavier não tiveram responsabilidade pelo ocorrido, porque o que ele tinha na mão não era uma arma.

Por fim, os autores pediram indenização de C$ 10 mil, além de despesas extras, mas o juiz Brian Hougestol negou a ação judicial. “Não acredito que Xavier tenha agredido Elijah intencionalmente. Isso foi uma coincidência totalmente acidental, resultado de crianças realizando atividades típicas da infância”, concluiu o juiz.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)