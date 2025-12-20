Trump anuncia apoio a executivo republicano após aliada desistir de concorrer ao governo de NY

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que está endossando o executivo republicano do Condado de Nassau, Bruce Blakeman, para governador na corrida de Nova York, apenas um dia depois que a aliada de longa data do presidente, a deputada Elise Stefanik, anunciou que estava suspendendo sua candidatura.

Stefanik anunciou na sexta-feira que está suspendendo sua campanha para governadora e não buscará a reeleição para o Congresso. Ao anunciar sua decisão, disse que queria evitar uma "primária republicana desnecessária e prolongada".

Trump, na segunda-feira, em meio a relatos de que Blakeman entraria na corrida, recusou-se a tomar partido na corrida primária quando questionado sobre Blakeman e Stefanik, em vez disso, disse aos repórteres: "Ele é ótimo, e ela é ótima. Ambos são ótimas pessoas."

Blakeman, o executivo do Condado de Nassau, ganhou atenção por defender uma política que proíbe atletas transgêneros de usar instalações esportivas do condado.

Ele também criou uma unidade voluntária de aplicação da lei que seus críticos rotularam como uma milícia e direcionou detetives do condado para trabalhar ao lado das autoridades federais na repressão à imigração de Trump. Fonte: Associated Press