Trump acusa Honduras de 'tentar mudar' o resultado da eleição presidencial

Donald Trump acusa Honduras de tentar alterar o resultado da eleição presidencial do país. A declaração foi feita na noite de segunda-feira, 1º, através de sua conta na Truth Social.

Com 57,03% das urnas apuradas, uma diferença de 515 votos separa os candidatos. O empresário Nasry Asfura, apoiado por Donald Trump, está em empate técnico com o apresentador de televisão Salvador Nasralla.

A acusação de Trump é seguida por um alerta: "Se conseguirem (mudar os resultados), haverá consequências terríveis!". Ele afirmou que a apuração foi interrompida "abruptamente" com apenas 47% dos votos contabilizados.

Eleição em Honduras: Apuração interrompida e apelo por democracia

"Centenas de milhares de hondurenhos precisam ter seus votos computados. A democracia precisa prevalecer", disse o ex-presidente. Em Honduras, a contagem dos votos é realizada de forma manual, voto a voto.

Mais cedo, a presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do país, Ana Paola Hall, pediu "paciência e prudência" à população. Ela completou que "a tranquilidade com que o processo foi conduzido deve ser mantida até o seu término, com a divulgação dos resultados".