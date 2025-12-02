Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump acusa Honduras de 'tentar mudar' o resultado da eleição presidencial

Nasry Asfura, apoiado pelo republicano, está em empate técnico com o apresentador de televisão Salvador Nasralla

Redação O Liberal com informações da AE

Donald Trump acusa Honduras de tentar alterar o resultado da eleição presidencial do país. A declaração foi feita na noite de segunda-feira, 1º, através de sua conta na Truth Social.

Com 57,03% das urnas apuradas, uma diferença de 515 votos separa os candidatos. O empresário Nasry Asfura, apoiado por Donald Trump, está em empate técnico com o apresentador de televisão Salvador Nasralla.

A acusação de Trump é seguida por um alerta: "Se conseguirem (mudar os resultados), haverá consequências terríveis!". Ele afirmou que a apuração foi interrompida "abruptamente" com apenas 47% dos votos contabilizados.

Eleição em Honduras: Apuração interrompida e apelo por democracia

"Centenas de milhares de hondurenhos precisam ter seus votos computados. A democracia precisa prevalecer", disse o ex-presidente. Em Honduras, a contagem dos votos é realizada de forma manual, voto a voto.

Mais cedo, a presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do país, Ana Paola Hall, pediu "paciência e prudência" à população. Ela completou que "a tranquilidade com que o processo foi conduzido deve ser mantida até o seu término, com a divulgação dos resultados".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

HONDURAS/ELEIÇÕES

Trump
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Petro diz que ataque de Trump à soberania do país seria "declarar guerra"

02.12.25 19h08

Putin diz que demandas dos europeus são inaceitáveis antes de reunião com negociadores dos EUA

02.12.25 13h02

TRÀGICO

Premonição? Influenciadora faz post sobre 'sofrer acidente' horas antes de morrer; entenda

A jovem costumava publicar vídeos radicais com sua mototoclicleta nas mídias sociais

02.12.25 12h24

MUNDO

Enviado de Trump chega a Moscou para se reunir com Putin ante negociações sobre plano de paz

O genro do presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, também deve participar do encontro

02.12.25 11h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Influenciador morre aos 30 anos após fazer 'maratona de fast food'; entenda o caso

Homem planejava ganhar cerca de 25kg para emagrecer tudo com seu programa de treinos

27.11.25 9h00

Caso intrigante

Homem é encontrado morto dentro de estátua de dinossauro feita de papel machê

Morador de 39 anos, que estava desaparecido há dias, teria ficado preso ao tentar recuperar o celular dentro da escultura

26.11.25 15h06

Eleições na Namíbia

Adolf Hitler vence as eleições na Namíbia; entenda a relação com o líder nazista

Político vence pela quinta vez consecutiva para o cargo de conselho regional

28.11.25 14h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda