Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Tribunal destitui primeira-ministra tailandesa por ligação comprometedora com líder do Camboja

Estadão Conteúdo

O Tribunal Constitucional da Tailândia destituiu Paetongtarn Shinawatra de sua posição como primeira-ministra nesta sexta-feira, 29, alegando que, como líder do país, ela violou as regras constitucionais de ética em uma ligação telefônica com o presidente do Senado do Camboja, Hun Sen.

A decisão significa que ela perde imediatamente seu cargo, que ocupava há cerca de um ano. Paetongtarn foi suspensa de suas funções em 1º de julho, quando o tribunal concordou em ouvir o caso contra ela, e o vice-primeiro-ministro Phumtham Wechayachai assumiu suas responsabilidades.

A ligação de 15 de junho de Paetongtarn com Hun Sen, que vazou, tinha como objetivo aliviar as tensões sobre reivindicações territoriais ao longo da fronteira, mas gerou indignação na Tailândia porque Paetongtarn parecia excessivamente amigável ao discutir uma questão de segurança nacional e parecia difamar um general do exército tailandês.

O áudio da ligação foi vazado online por Hun Sen, que foi primeiro-ministro do Camboja por 38 anos até que seu filho Hun Manet assumiu o cargo em 2023. A ligação ocorreu quando as tensões de longa data sobre a fronteira aumentaram após um soldado cambojano ser morto em um breve incidente de violência em território disputado em maio. No final de junho, os dois países se envolveram em cinco dias de combate que mataram dezenas de pessoas e deslocaram mais de 260 mil.

A decisão do tribunal coloca a coalizão governante liderada pelo partido Pheu Thai de Paetongtarn em uma posição instável. A controvérsia sobre a ligação telefônica fez com que o Partido Bhumjaithai, o maior parceiro do Pheu Thai, se retirasse, deixando a coalizão com uma maioria apertada de assentos na Câmara dos Representantes. Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tailândia

primeira-ministra

destituição

Tribunal Constitucional
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

China protesta contra visita de senadores dos EUA a Taiwan e a chama de ameaça à soberania

29.08.25 12h53

GUERRA

Israel declara Cidade de Gaza 'zona de combate'; Exército recupera corpo de dois reféns

ONU e outros grupos de ajuda condenaram a decisão de Israel de classificar a cidade como "zona perigosa"

29.08.25 10h48

ATAQUE

Atiradora de igreja nos EUA era fã de assassinos famosos e 'obcecada em matar crianças'

A atiradora visitou a igreja semanas atrás e fez um desenho detalhado de seu interior

29.08.25 8h33

Debate no Senado mexicano termina em pancadaria

29.08.25 8h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

ALERTA

Peste negra de volta? Caso nos EUA reacende alerta sobre doença que matou milhões na Idade Média

Morador da Califórnia foi diagnosticado com peste bubônica após acampamento; autoridades reforçam que doença ainda circula em áreas rurais e pode ser grave se não tratada

23.08.25 17h15

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

30 horas presa

Mensagem escrita com sangue em travesseiro jogado pela janela salva mulher presa em quarto

Mulher permaneceu presa durante 30 horas no quarto

26.08.25 8h02

Mundo

EUA confirmam primeiro caso humano de mosca-da-bicheira no país

Paciente contraiu a mosca-da-bicheira durante surto em El Salvador; CDC investiga impacto e risco de propagação no território americano

25.08.25 12h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda