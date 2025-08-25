Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

EUA confirmam primeiro caso humano de mosca-da-bicheira no país

Paciente contraiu a mosca-da-bicheira durante surto em El Salvador; CDC investiga impacto e risco de propagação no território americano

O Liberal

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos confirmou o primeiro caso humano de mosca-da-bicheira em território americano. A confirmação ocorreu em 4 de agosto, conforme anunciou o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) no domingo. O paciente contraiu o parasita durante viagem a El Salvador, onde há um surto em andamento na América Latina.

O caso foi investigado pelo CDC em parceria com o Departamento de Saúde de Maryland, segundo o porta-voz do HHS, Andrew G. Nixon. "O risco dessa introdução para a saúde pública nos EUA é muito baixo", declarou Nixon à agência Reuters.

Primeiro caso humano nos EUA veio de viagem a El Salvador

A confirmação oficial ocorreu após a Reuters noticiar que fontes da indústria de carne haviam relatado um caso de bicheira-do-Novo-Mundo em Maryland. Inicialmente, foi informado que o paciente teria vindo da Guatemala, mas o governo americano confirmou El Salvador como o país de origem.

Nixon não comentou sobre essa discrepância. As autoridades também não divulgaram a identidade do paciente nem seu estado de saúde atual.

Setor pecuário e veterinários pressionam por informações

De acordo com a Reuters, um executivo da Beef Alliance enviou emails alertando representantes dos setores de carne bovina e pecuária sobre a confirmação do CDC. A fonte, que não quis ser identificada, compartilhou o conteúdo das mensagens com a imprensa.

A veterinária Beth Thompson, do estado de Dakota do Sul, relatou dificuldades para obter informações sobre o caso. “Eles não foram receptivos e repassaram a investigação ao estado”, criticou.

Surto de mosca-da-bicheira preocupa economia do Texas

O caso foi registrado pouco mais de uma semana após Brooke Rollins, do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), visitar o Texas para anunciar a construção de uma instalação de produção de moscas estéreis, que visa controlar a propagação do parasita.

Estudos do USDA estimam que um surto de mosca-da-bicheira pode causar um prejuízo de até US$ 1,8 bilhão à economia do Texas, principal estado produtor de gado do país. O impacto envolve mortes de animais, custos trabalhistas e gastos com medicamentos.

Parasita pode afetar humanos e causar morte sem tratamento

As moscas-da-bicheira são parasitas cujas fêmeas depositam ovos em feridas abertas de animais de sangue quente. As larvas, ao eclodirem, penetram a carne viva e podem levar à morte do hospedeiro se não houver tratamento.

Embora seja raro o contágio em humanos, a bicheira pode ser fatal tanto para pessoas quanto para animais. Até o momento, não há registro oficial de casos em animais nos EUA neste ano, o que sugere que a infecção humana seja um evento isolado.

Palavras-chave

mosca-da-bicheira

saúde pública

doenças tropicais
Mundo
EUA confirmam primeiro caso humano de mosca-da-bicheira no país

