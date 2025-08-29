Capa Jornal Amazônia
Guerra na Ucrânia: França e Alemanha afirmam que dissuação nuclear amplia segurança

Estadão Conteúdo

A França e Alemanha sublinharam que a dissuasão nuclear é a pedra angular da segurança para o continente europeu e que as forças nucleares estratégicas independentes francesas contribuem significativamente para a segurança geral da aliança transatlântica.

Considerando os desafios e com vistas a interligar ainda mais os objetivos e estratégias de segurança e defesa, a França e Alemanha iniciarão um diálogo estratégico, segundo um documento que traça as conclusões da reunião do conselho de segurança e defesa franco-alemão realizada em Toulon.

Os dois países se comprometeram a aprofundar ainda mais sua cooperação bilateral em capacidades de defesa, incluindo pesquisa e desenvolvimento de defesa, bem como aquisições. Outro compromisso realçado no encontro foi em relação ao Sistema Principal de Combate Terrestre (MGCS). Os países intensificarão os esforços para lançar uma fase de pesquisa e tecnologia adequadamente financiada para garantir a disponibilidade do MGCS para as forças armadas a partir de 2040.

Em relação à Ucrânia, o conselho avaliou que apesar dos intensos esforços diplomáticos internacionais, a Rússia não demonstra intenção de encerrar sua guerra de agressão contra a Ucrânia.

"Diante dos massivos ataques aéreos russos contra a Ucrânia e sua população, e das consequências para nossa própria segurança, a França e a Alemanha fornecerão, portanto, defesa aérea adicional à Ucrânia", segundo o documento.

Palavras-chave

RÚSSIA/UCRÂNIA/GUERRA/FRANÇA/ALEMANHA
