Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Tribunal decide que Trump não pode usar lei do século 18 para deportação

A decisão, contudo, está destinada a um confronto na Suprema Corte

Estadão Conteúdo
fonte

Entre os que votaram em Bolsonaro, 46% acreditam que a investida do presidente americano surtirá efeito (CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP)

Um painel de um tribunal federal de apelações decidiu que o presidente dos EUA, Donald Trump, não pode usar uma lei de tempos de guerra do século XVIII para acelerar as deportações de pessoas que sua administração acusa de fazer parte de uma gangue venezuelana. A decisão, contudo, está destinada a um confronto na Suprema Corte.

Dois juízes de um painel de três do 5º Tribunal de Apelações dos EUA, na decisão de terça-feira, concordaram com advogados de direitos dos imigrantes e juízes de instâncias inferiores que argumentaram que o Alien Enemies Act de 1798 não foi destinado a ser usado contra gangues como o Tren de Aragua, que o presidente havia mirado em março.

Abigail Jackson, porta-voz da Casa Branca, disse que a maioria errou ao questionar Trump. "A autoridade para conduzir operações de segurança nacional em defesa dos EUA e para remover terroristas reside exclusivamente com o presidente", afirmou Jackson.

A administração deportou pessoas designadas como membros do Tren de Aragua para uma prisão notória em El Salvador e argumentou que os tribunais americanos não poderiam ordenar sua libertação. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

IMIGRAÇÃO

deportação

venezuelanos

Justiça

decisão
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Mundo

VÍDEO: bondinho descarrila e deixa 15 mortos e 18 feridos

Acidente com o Elevador da Glória, um dos principais pontos turísticos da capital portuguesa, ocorreu após rompimento de cabo

03.09.25 16h48

decisão

Tribunal decide que Trump não pode usar lei do século 18 para deportação

A decisão, contudo, está destinada a um confronto na Suprema Corte

03.09.25 16h43

Índia: homem é condenado à pena de morte por matar esposa queimada

03.09.25 16h43

poderio

Irã aumentou estoque de urânio quase em nível de arma antes de ataque de Israel, diz AIEA

Em 13 de junho, Teerã acumulava 440,9 quilos de urânio enriquecido em até 60%

03.09.25 15h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Quem é o milionário acusado de roubar boné de criança durante torneio de tênis US Open?

CEO polonês justificou roubo de boné em jogo e disse que "a vida é assim"

01.09.25 9h24

INTERNACIONAL

Maduro aparece de farda e se diz pronto para se defender dos EUA

Navios de guerra dos EUA começaram a chegar próximo da costa venezuelana

30.08.25 7h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda