Três hackers “pró-Rússia” são presos na Espanha após ataques cibernéticos

MADRI (Reuters) - Três hackers pró-Rússia foram presos por realizar supostos ciberataques contra a Espanha e outros países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para propósitos terroristas, disse neste sábado a polícia espanhola.

Os suspeitos foram presos por suposta participação em ataques cibernéticos envolvendo negação de serviço distribuído (DDoS) contra instituições públicas e setores estratégicos, afirmou a Guarda Civil. O órgão não especificou se os três suspeitos -- cujas identidades não foram divulgadas -- foram acusados formalmente ou apenas detidos.

A Guarda Civil afirmou que os ciberataques foram supostamente realizados contra websites de organizações públicas e privadas em setores do governo, infraestrutura crítica e serviços essenciais em países que apoiam a Ucrânia no conflito contra a Rússia.

VEJA MAIS

A polícia publicou um vídeo na plataforma de redes sociais X, realizando uma incursão na casa de um dos suspeitos, onde uma bandeira soviética, com a foice e o martelo, estava pendurada em uma parede.

As prisões ocorreram em Manacor, na ilha de Mallorca, e nas cidades de Huelva e Sevilha, no sul da Espanha, informou a polícia. As investigações seguem em andamento.