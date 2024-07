Tribunal russo condena jornalista norte-americano a 16 anos de prisão por espionagem

MOSCOU (Andrew Osborn em Moscou e Mark Trevelyan/Reuters) - Um tribunal russo considerou o repórter norte-americano Evan Gershkovich culpado de espionagem na sexta-feira e o condenou a 16 anos em uma colônia penal de segurança máxima, em uma ação que seu empregador, o Wall Street Journal, chamou de "uma condenação vergonhosa".

Gershkovich, um norte-americano de 32 anos que disse que as alegações contra ele eram falsas, foi a julgamento no mês passado na cidade de Ecaterimburgo. Ele foi o primeiro jornalista dos Estados Unidos preso por acusações de espionagem na Rússia desde a Guerra Fria.

O vídeo da audiência divulgado pelo tribunal mostrou Gershkovich em uma gaiola de vidro do tribunal ouvindo a leitura do veredicto em rápido discurso jurídico por quase quatro minutos.

Quando o juiz perguntou se ele tinha alguma pergunta, ele respondeu "Não" em russo.

O juiz, Andrei Mineyev, disse que o tempo que Gershkovich já havia cumprido desde sua prisão, há quase 16 meses, contaria para a sentença de 16 anos. Ele ordenou a destruição do telefone celular e do caderno de papel do repórter. A defesa tem 15 dias para recorrer.

A Casa Branca e o Departamento de Estado não fizeram comentários imediatos.

"Essa condenação vergonhosa ocorre depois que Evan passou 478 dias na prisão, detido injustamente, longe de sua família e amigos, impedido de fazer reportagens, tudo isso por fazer seu trabalho como jornalista", disse o Journal em um comunicado.

"Continuaremos a fazer todo o possível para pressionar pela libertação de Evan e apoiar sua família. O jornalismo não é um crime e não descansaremos até que ele seja libertado. Isso precisa acabar agora."

A audiência de sexta-feira foi apenas a terceira do julgamento. Os casos de espionagem geralmente levam meses para serem tratados, e a velocidade incomum com que o julgamento foi realizado a portas fechadas alimentou a especulação de que um acordo de troca de prisioneiros entre os EUA e a Rússia, há muito discutido, pode estar em andamento, envolvendo Gershkovich e potencialmente outros norte-americanos detidos na Rússia.

O Kremlin, quando perguntado pela Reuters no início da sexta-feira sobre a possibilidade de tal troca, recusou-se a comentar: "Deixarei sua pergunta sem resposta", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Os promotores russos alegaram que Gershkovich havia reunido informações secretas sob as ordens da Agência Central de Inteligência dos EUA sobre uma empresa na região de Sverdlovsk que fabrica tanques para a guerra de Moscou na Ucrânia, o que ele e seu empregador negaram.

Oficiais do serviço de segurança FSB o prenderam em 29 de março de 2023, em uma churrascaria em Ecaterimburgo, 1.400 km a leste de Moscou. Desde então, ele está detido na prisão de Lefortovo, em Moscou.