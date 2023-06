Treinados pela Rússia, golfinhos podem ser arma de guerra na Ucrânia

Moscou parece treinar cetáceos de combate na península anexada da Crimeia para contra-atacar as forças de Kiev, na Ucrânia, segundo a inteligência militar britânica. Nesta sexta-feira (23), o Ministério da Defesa britânico explicou que há um ano a Rússia fez melhorias "significativas" em Sebastopol, a principal base de sua frota no Mar Negro.

Publicado no Twitter, o relatório acrescenta que, nas últimas semanas, as defesas provavelmente foram reforçadas pelo aumento do número de mamíferos marinhos treinados. Quase o dobro de gaiolas flutuantes de mamíferos foi observado no porto, que, provavelmente, contém golfinhos-nariz-de-garrafa. Os animais devem combater mergulhadores inimigos.

Nas últimas décadas, vários exércitos, incluindo dos Estados Unidos e da Rússia, retomaram a velha prática de usar cetáceos altamente inteligentes para fins militares. Ainda de acordo com o relatório britânico, a Marinha russa usou baleias beluga e focas para várias missões nas águas do Ártico.

Durante a Guerra Fria, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos usaram golfinhos, treinando-os para detectar submarinos, minas e objetos ou indivíduos suspeitos perto de portos e navios.