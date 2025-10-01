Tortura e assassinato durante live: dois suspeitos de crime na Argentina são presos no Peru

O Ministério do Interior do Peru informou na terça-feira. 30, a captura de um peruano e um argentino procurados pelo assassinato brutal de três mulheres em Buenos Aires, aparentemente por um acerto de contas do crime organizado. O crime, que envolveu tortura, foi transmitido ao vivo em um perfil fechado no Instagram, para cerca de 45 pessoas.

Os detidos na terça-feira são Tony Janzen Valverde Victoriano, um peruano de 20 anos, e Matías Ozorio, argentino de 28 anos, informou a assessoria de imprensa do Ministério do Interior à Associated Press.

Com as duas prisões, agora são nove os argentinos e peruanos detidos em relação a um caso que teve forte impacto social na Argentina devido à brutalidade dos crimes.

Suspeito capturado em caminhão que transportava peixes

A assessoria enviou à Associated Press fotografias e vídeos da captura de Valverde e Ozorio por agentes de um grupo de elite da polícia antidrogas. O suspeito foi detido a bordo de um caminhão que transportava peixes em uma estrada ao sul de Lima, em meio a bloqueios por parte de pescadores artesanais. O suspeito se identificou diante dos agentes antidrogas.

Valverde e Ozorio foram apresentados na noite de terça-feira à imprensa na sede da polícia antidrogas.

"Estão me culpando, nada mais, eu não matei ninguém... eles têm que encontrar o culpado, eu não tenho nada a ver com isso", afirmou Valverde. Ozorio permaneceu em silêncio.

Zenón Loayza, diretor de investigação da polícia peruana, disse posteriormente que a captura foi possível graças à coordenação com o comissário da divisão de investigações da província de Buenos Aires, Flavio Marino. Ele acrescentou que Valverde estava sendo rastreado e que se sabia que ele se encontraria com Ozorio em Lima, a caminho de seu destino final em Trujillo, cidade onde nasceu e onde seu pai foi assassinado em 2018.

Loayza indicou que está prevista a expulsão de Ozorio do país nos próximos dias, devido ao fato de ele ter entrado ilegalmente, enquanto se prepara a extradição do peruano Valverde. Ele acrescentou que Valverde voltou ao país através da Bolívia.

Hipótese de vingança do narcotráfico

Mais cedo no mesmo dia, a ministra da Segurança argentina, Patricia Bullrich, confirmou na rede social X a detenção de Ozorio em Lima, "em uma operação conjunta da Polícia Nacional do Peru e da Interpol da PFA (polícia federal argentina)".

"Estamos trabalhando em sua extradição para a Argentina para que ele responda perante a Justiça pelo triplo homicídio", acrescentou a autoridade.

Ozorio seria o braço direito de Valverde Victoriano, apelidado de Pequeño J, apontado como o líder de uma gangue de narcotraficantes que operava em um bairro pobre de Buenos Aires e que, segundo a hipótese da Justiça argentina, teria dado a ordem para executar Morena Verdi e Brenda Del Castillo, ambas de 20 anos, e Lara Gutiérrez, de 15 anos, no último dia 20 de setembro.

As moças foram encontradas sem vida na quarta-feira seguinte, enterradas no jardim de uma casa em Florencio Varela, localizada 26 quilômetros ao sul de Buenos Aires. De acordo com as autópsias, as três jovens sofreram diversas torturas antes de serem assassinadas no que teria sido uma emboscada.

Segundo as autoridades, os assassinatos teriam sido uma vingança perpetrada por uma gangue de narcotraficantes composta por argentinos e peruanos, devido ao suposto roubo de três quilos de cocaína, afirmou Loayza.

Ozorio foi capturado na zona norte de Lima, nos arredores de um shopping center. Em um vídeo divulgado pela polícia peruana, Ozorio afirmou que há uma semana "fui trazido enganado (para o Peru) por alguns traficantes mafiosos a quem eu devia dinheiro". Ele detalhou que fugiu da Argentina pela fronteira com o Paraguai e depois cruzou ilegalmente para o território peruano.

"Parece ser uma organização pequena, desconhecida. Não estava no radar", disse a ministra Bullrich durante uma entrevista na televisão.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.