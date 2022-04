Tiroteio deixa ao menos 6 mortos e 9 feridos na Califórnia, EUA

Um tiroteio registrado nas primeiras horas deste domingo (3), no centro de Sacramento, na Califórnia, EUA, deixou ao menos seis pessoas mortas e nove feridas, segundo a Polícia local. A passagem de pedestres e veículos foi bloqueada entre a 9ª e 13ª rua do centro de Sacramento. As informações são do Portal UOL.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas correndo após o som de tiros. Autoridades dizem que as "condições" da ocorrência ainda são desconhecidas.

Polícia de Sacramento pediu que as pessoas evitassem a área onde o tiroteio foi registrado, porque a ocorrência ainda está ativa.