Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Tesouro dosestá emitindo autorização temporária para venda de petróleo do Irã retido no mar

Estadão Conteúdo

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta sexta-feira, 20, que o Departamento do Tesouro está emitindo uma autorização de curto prazo permitindo a venda de petróleo iraniano atualmente retido no mar, ainda que com restrições específicas.

Em post na rede X, Bessent disse que, ao liberar temporariamente esse fornecimento existente para o mundo, os EUA disponibilizarão rapidamente cerca de 140 milhões de barris de petróleo nos mercados globais, expandindo a oferta mundial de energia e ajudando a aliviar as pressões temporárias sobre o abastecimento causadas pelo Irã.

"Em essência, usaremos o petróleo iraniano contra Teerã para manter o preço baixo enquanto prosseguimos com a Operação Fúria Épica", acrescentou.

Segundo ele, o petróleo iraniano, alvo de sanções, está sendo estocado pela China a preços baixos. O secretário ainda esclareceu que a autorização temporária e de curto prazo se limita estritamente ao petróleo que já está em trânsito e não permite novas compras ou produção.

"Além disso, o Irã terá dificuldades para acessar qualquer receita gerada e os EUA continuarão a manter a máxima pressão sobre o Irã e sua capacidade de acessar o sistema financeiro internacional", enfatizou a postagem.

De acordo com o site do Departamento, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, em inglês) emitiu a Licença Geral relacionada ao Irã, "autorizando a entrega e venda de petróleo bruto e produtos petrolíferos de origem iraniana carregados em embarcações a partir de 20 de março de 2026".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

guerra

Irã

Tesouro

petróleo

venda
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Tesouro dosestá emitindo autorização temporária para venda de petróleo do Irã retido no mar

20.03.26 21h43

REALITY

Quem era o ex-'De Férias com o Ex' encontrado morto aos 33 anos

Participante do reality show foi achado em canal próximo a praia; caso segue sob investigação

20.03.26 21h38

'Nunca falei com um narcotraficante em toda a minha vida', diz presidente da Colômbia

20.03.26 19h43

guerra

Irã ameaça atacar destinos turísticos e de lazer ao redor do mundo

Nesta sexta, o Irã lançou novos ataques contra Israel e contra instalações energéticas em países árabes vizinhos do Golfo

20.03.26 14h37

MAIS LIDAS EM MUNDO

MISTÉRIO

Atriz é encontrada morta após sair para encontrar amiga do ensino médio; entenda o caso

Magdalena Majtyka ficou desaparecida durante três dias e foi encontrada em uma floresta

12.03.26 14h43

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

CONDENAÇÃO

Babá é condenada pela justiça após abusar de criança e deixá-la durante 21 horas sem comida em casa

A jovem era considerada uma pessoa de confiança pela família

16.03.26 12h00

MUNDO

Porta-aviões dos EUA, utilizado na guerra contra Irã, terá que passar por manutenção em porto

O Gerald R. Ford é o porta-aviões mais novo dos EUA e o maior do mundo

17.03.26 19h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda