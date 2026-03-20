Quem era o ex-'De Férias com o Ex' encontrado morto aos 33 anos

O ex-participante de reality shows Jordan Wright, de 33 anos, foi encontrado morto no último sábado (14), na região de Phuket, na Tailândia. O britânico ficou conhecido por participar de programas como De Férias com o Ex (Ex On The Beach) e The Only Way Is Essex.

O corpo foi localizado em um canal de drenagem próximo à praia de Bang Tao. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Daily Mail, as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas pelas autoridades locais.

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Segundo a polícia, um trabalhador encontrou Jordan de bruços em uma área de água parada por volta das 12h30, no horário local. A estimativa é que ele estivesse morto há até dois dias.

Jordan Wright vestia camiseta cinza e calça preta no momento em que foi encontrado e estava descalço. Próximo ao corpo, foram localizados um celular iPhone 17 e um cartão do hotel onde ele estava hospedado.

O estabelecimento fica a cerca de 20 minutos de caminhada do local onde o corpo foi achado.

Funcionários do hotel estranharam a ausência do hóspede após ele não realizar o check-out na sexta-feira (13). A equipe chegou a verificar o quarto, mas não encontrou sinais de irregularidade.

Câmeras de segurança registraram Jordan Wright circulando de forma repetitiva em frente ao hotel antes de desaparecer. As imagens fazem parte da investigação conduzida pelas autoridades locais.

Além da carreira na televisão, ele também atuou como bombeiro em Londres, mas deixou a função após polêmicas envolvendo sua participação em programas de entretenimento.

Nos últimos meses, havia mudado de área profissional, passando a atuar como investidor financeiro e vivendo na Ásia. O caso segue sob investigação pelas autoridades da Tailândia.