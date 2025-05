Primeiro participante gay de reality expõe relação com Arthur: ‘Me chamou para sair’

Especulações sobre a sexualidade de Arthur, do “BBB 21”, seguem repercutindo na internet. Dessa vez, Rafa Vieira, primeiro participante gay do reality show “De Férias com o Ex”, resolveu explicar o contato que teve com o crossfiteiro. O influencer já tinha exposto uma conversa entre os dois nas redes sociais.

"Ele é lindo, eu curtia as fotos dele e dava mole real. Num certo momento, ele começou a retribuir as curtidas e puxei assunto pelo direct. (...) Uma vez eu estava no Rio. Arthur me chamou para sair e perguntou o que eu ia fazer a noite. Eu disse que tinha um aniversário, que não podia faltar, mas que ele poderia ir comigo. Botei o nome dele na lista, mas, no fim das contas, ele não foi", contou Rafa Vieira ao canal Pheeno, no Youtube.

O ex-"De Férias com o Ex" disse, também, que só tornou pública sua troca de mensagens depois de ser questionado por seguidores do porquê estava torcendo pelo brother. "Quis mostrar que já o conhecia antes do programa e que, por isso, torcia por ele. As pessoas não entendiam. Teria zero motivo de torcer por ele com outros participantes da comunidade LGBTQI+ na casa", justificou.

"As pessoas falam que eu expus o Arthur, mas quem sou eu perto da Anitta". Num vídeo postado por ela, a cantora demonstrou, logo no início do jogo, seu interesse pelo participante, citando, inclusive, a suposta bissexualidade do brother.

