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Correção: Tesouro dos EUA emite autorização temporária para venda de petróleo do Irã retido

Estadão Conteúdo

A matéria divulgada anteriormente continha um erro no título. Segue o texto corrigido:

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta sexta-feira, 20, que o Departamento do Tesouro está emitindo uma autorização de curto prazo permitindo a venda de petróleo iraniano atualmente retido no mar, ainda que com restrições específicas.

Em post na rede X, Bessent disse que, ao liberar temporariamente esse fornecimento existente para o mundo, os EUA disponibilizarão rapidamente cerca de 140 milhões de barris de petróleo nos mercados globais, expandindo a oferta mundial de energia e ajudando a aliviar as pressões temporárias sobre o abastecimento causadas pelo Irã.

"Em essência, usaremos o petróleo iraniano contra Teerã para manter o preço baixo enquanto prosseguimos com a Operação Fúria Épica", acrescentou.

Segundo ele, o petróleo iraniano, alvo de sanções, está sendo estocado pela China a preços baixos. O secretário ainda esclareceu que a autorização temporária e de curto prazo se limita estritamente ao petróleo que já está em trânsito e não permite novas compras ou produção.

"Além disso, o Irã terá dificuldades para acessar qualquer receita gerada e os EUA continuarão a manter a máxima pressão sobre o Irã e sua capacidade de acessar o sistema financeiro internacional", enfatizou a postagem.

De acordo com o site do Departamento, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, em inglês) emitiu a Licença Geral relacionada ao Irã, "autorizando a entrega e venda de petróleo bruto e produtos petrolíferos de origem iraniana carregados em embarcações a partir de 20 de março de 2026".

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