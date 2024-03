Tempestade geomagnética 'severa' atinge a Terra; veja os impactos

Uma tempestade geomagnética classificada como "severa" atingiu a Terra desde domingo (24) e deve continuar ativa em parte desta segunda-feira (25), segundo o Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA). O fenômeno atingiu a classificação G4, a segunda mais alta na escala.

O evento é uma grande perturbação da magnetosfera da Terra causada por uma troca intensa de energia do vento solar para o ambiente espacial terrestre. Essa troca resulta em grandes mudanças nas correntes, plasmas e campos da magnetosfera, impactando nosso planeta.

A tempestade é resultado de uma ejeção de massa coronal do Sol, que atingiu o campo magnético da Terra. As ejeções de massa coronal são grandes nuvens de plasma e gás magnetizado que são expelidas do Sol. Quando essas nuvens atingem a Terra, podem causar distúrbios no campo magnético terrestre, o que pode levar a uma série de efeitos em sistemas tecnológicos, como redes elétricas, satélites e sistemas de comunicação.

Além disso, o evento pode fazer com que auroras boreais fiquem mais visíveis. A previsão é de que as luzes cintilantes apareçam no céu dos EUA e Reino Unido enquanto acontece a tempestade. No geral, as auroras são mais comuns perto dos polos magnéticos, no norte do Canadá e na costa da Antártica. No entanto, quanto mais severa a tempestade, mais longe dos polos elas aparecem.

A NOAA afirma que "nenhuma ação é necessária" para a população em geral. No entanto, "os operadores de infraestrutura foram notificados para tomar medidas para mitigar qualquer possível impacto".

A agência de notícias Associated Press entrevistou o meteorologista Jonathan Lash, da NOAA, que afirma que a tempestade pode interromper ondas de rádio de alta frequência, como as utilizadas por aviões para se comunicar com as torres de controle de tráfego aéreo. No entanto, os aviões podem utilizar comunicações via satélite como alternativa. A tempestade deve diminuir de intensidade ao longo do dia.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)