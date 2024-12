Taxa de cidadania italiana pode aumentar e ser individualizada, impactando brasileiros descendentes

A Comissão Orçamentária do Parlamento da Itália aprovou uma emenda que eleva o valor da taxa para reconhecimento da cidadania italiana e a torna individual. A mudança pode dificultar o processo para brasileiros que solicitam a cidadania italiana pelo critério de jus sanguinis (direito de sangue), aplicável a todos com descendência italiana, independentemente do grau de parentesco.

O projeto segue agora para o plenário, onde a maioria conservadora tende a aprová-lo. A expectativa é de que a aprovação aconteça ainda neste ano, já que a proposta integra o orçamento de 2025.

Atualmente, o custo para o reconhecimento da cidadania é de 545 euros (aproximadamente R$ 3.500) por família, sem limite de requerentes por solicitação, o que beneficia famílias maiores. Caso a emenda seja sancionada, o valor passará para 600 euros (cerca de R$ 3.800) por pessoa, encarecendo o processo, especialmente para grupos familiares.

Segundo o governo italiano, o aumento na taxa tem como objetivo cobrir despesas administrativas e consulares. A emenda também prevê que parte dos recursos arrecadados será destinada à ampliação das equipes dos consulados e ao aprimoramento da infraestrutura, visando agilizar o atendimento e os processos.

Com informações do UOL.