Esquiadora de 19 anos morre após acidente em treino

O ministro da Defesa da Itália anunciou a morte da esquiadora Matilde Lorenzi, de apenas 19 anos. A atleta, que fazia parte da equipe do exército italiano, sofreu um acidente durante um treino na pista de Val Senales na última segunda-feira (28).

De acordo com informações, Matilde foi levada em um hospital de Bolzano, mas não resistiu e morreu na manhã desta terça-feira (29).

"A Federação Italiana de Esportes de Inverno está de luto e expressa suas condolências à família, aos amigos e a todos os que amavam Matilde e sempre se lembrarão dela", afirmou em comunicado a entidade responsável pelos esportes de inverno da Itália.

Matilde Lorenzi, que completaria 20 anos no mês de novembro, era considerada uma das grandes promessas do esqui alpino italiano. Na última temporada, ela participou do Campeonato Mundial Juvenil, onde obteve o sexto lugar na prova de downhill e o oitavo no Super-G. Além disso, Matilde conquistou o título de campeã italiana na categoria adulta do Super-G.

"Estamos profundamente tristes com o falecimento de Matilde Lorenzi. Matilde foi tragicamente perdida após uma queda durante uma sessão de treinamento na rampa Grawand G1 em Val Senales", afirmou em nota a Federação Internacional de Esqui.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Caio Mais, coordenador de esportes de OLiberal.com)