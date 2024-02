Luciana Gimenez supera trauma e relembra viagem à neve com fotos de biquíni

A apresentadora Luciana Gimenez, de 54 anos, provou que não tem medo de desafios ao compartilhar fotos de biquíni em meio à neve de Aspen, no Colorado. As imagens, publicadas em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (01), foram feitas durante uma viagem em janeiro do ano passado, época em que ela sofreu um grave acidente de esqui.

Apesar do trauma, Gimenez relembrou o passeio com carinho na legenda da publicação: "A vida é o que acontece enquanto estamos escrevendo o roteiro dela", escreveu. Nas fotos, ela aparece ao lado dos filhos, Lucas Jagger e Lorenzo Gabriel, e esbanja boa forma em meio ao cenário paradisíaco.

A publicação da apresentadora recebeu centenas de elogios nas redes sociais. "Que mulher incrível! Superou um acidente grave e está aí, mais linda do que nunca", comentou uma seguidora. "Inspiração pura!", disse outra. "Que mulherão!", elogiou outro internauta.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)