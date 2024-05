Rodrigo Faro é citado por TV italiana em matéria sobre corrupção de cidadania; veja resposta

O ator e apresentador Rodrigo Faro foi citado pelo canal italiano RaiNews em uma reportagem sobre um esquema ilegal de obtenção de cidadania italiana.

De acordo com informações da reportagem, o apresentador brasileiro teria sido supostamente envolvido em um esquema de corrupção visando adquirir a cidadania italiana. Além de Faro e sua esposa, Vera, foram mencionados na matéria o jogador de futebol brasileiro Bruno Duarte, que atua no time português Farense, e outros empresários do Brasil.

Na cidade de Villaricca, seis indivíduos, sendo dois brasileiros e quatro funcionários públicos, foram detidos durante uma operação policial. Eles enfrentam acusações de associação criminosa para corrupção e falsificação de documentos públicos.

O esquema supostamente falsificava o reconhecimento de residência na cidade de Vilaricca para obtenção da cidadania italiana. As personalidades brasileiras que supostamente teriam tentado obter a cidadania nunca teriam pisado no local.

Confira a nota oficial de Rodrigo Faro

"Declaramos que no ano de 2021, indicado por um amigo que já havia tirado seu passaporte italiano, Rodrigo Faro deu início ao processo de cidadania italiana para adquirir o passaporte para ele e sua família.

O escritório indicado para esse trabalho foi o Diritto Di Cittadinanza SRL.

Rodrigo através de seus advogados aqui no Brasil forneceu toda a documentação necessária, comprovou laços com seus descendentes na Itália e o processo foi aprovado e os passaportes foram concedidos.

Hoje pela manhã, dia 27 de maio de 2024, Rodrigo, bem como qualquer outro cliente que tenha contratado os serviços do referido escritório, foi pego de surpresa com o suposto envolvimento deles num esquema de corrupção para obtenção de cidadania e passaporte italiano.

As matérias repercutidas na imprensa brasileira deixam claro que Rodrigo e sua esposa foram citados como beneficiários do esquema, ou seja, foram vítimas desse escritório e de sua equipe, uma vez que contrataram o serviço de uma empresa supostamente legal, idonea e que seguia com os procedimentos de acordo com as leis italianas. Prova disso é que o processo foi aprovado e os passaportes foram emitidos.



Rodrigo já acionou seus advogados aqui no Brasil para que todo esse mal-entendido seja resolvido e para que os devidos responsáveis por esse suposto esquema de corrupção sejam devidamente punidos.



São Paulo, 27 de maio de 2024."