Tatuador é condenado a pagar R$ 180 mil a cliente que ficou cega após fazer tatuagem nos olhos

Um tatuador de Varsóvia, na Polônia, foi condenado a pagar o equivalente a R$ 180 mil a uma cliente, a modelo Aleksandra Sadowska por ela ter ficado cega após ter tatuado os dois globos oculares com tinta preta, procedimento realizado por ele. Além disso, o profissional deve cumprir 30 horas de serviço comunitário.

Em 2017, logo que passou pelo procedimento, Aleksandra concedeu entrevistas e disse que sempre quis ter os olhos tatuados por achar que a técnica iria combinar com ela. Segundo ela, o tatuador possuía um portfólio com este tipo de trabalho realizado em muitos clientes, o que a deixou segura para realizar a tatuagem nos olhos.

De acordo com a cliente, o tatuador penetrou a agulha além do que devia nos globos oculares e usou uma tinta não certificada para os olhos, o que lhe causou um glaucoma, seguido de uma catarata avançada. Aleksandra passou por três cirurgias, mas não obteve melhora em nenhuma das intervenções cirúrgicas.

A modelo teve um de seus olhos substituído por um implante e, no outro, ela consegue apenas visualizar uma luz cintilante sem contornos.

A decisão do juiz saiu no dia 20 de dezembro, cinco anos após o caso. Nas redes sociais, Aleksandra compartilha fotos e mostra as dificuldades sofridas após ter perdido a visão em decorrência da tatuagem.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)