Mc Guimê anuncia nova tatuagem em homenagem a Lexa: ‘Ela me ajudou bastante’

O cantor MC Guimê quer tatuar um momento marcante de sua vida, ao lado da ex-mulher Lexa. Durante a participação no “Encontro com Patrícia Poeta”, nesta segunda-feira (5), o artista confessou que a participação e os desafios do programa musical “The Masked Singer” transformaram sua carreira. Vestidos de Lampião e Maria Bonita, o ex-casal performou e arrancou elogios dos jurados durante a edição deste ano.

Segundo Guimê, a passagem no programa foi um momento especial na sua vida pessoal e profissional. Na preparação para as gravações do programa, ele aprendeu a ter mais segurança, além de superar dificuldades, como ter cantado uma música em inglês pela primeira vez.

“Ali aprendi a confiar mais no meu talento, me ajudou na desenvoltura dos shows. Fiquei muito realizado, além de ser muito gostoso de trabalhar com o que você ama e passar por desafios novos", disse Guimê.

Em seguida, o cantor compartilhou a vontade de homenagear Lexa mais uma vez. No início de 2020, ele surpreendeu a cantora, que na época ainda era sua esposa, com uma tatuagem do rosto da funkeira, feita na panturrilha. A imagem escolhida foi uma das fotos feitas durante o casamento dos dois, que ocorreu em 2018.

"Estou decidido, até o final de 2022 vou arrumar um espacinho para tatuar. Foi uma trajetória muito especial, ficou marcada na minha vida artística e pessoal. Me desafiei, tive todo o apoio da Lexa. Toda a equipe me ajudou em cada passo da evolução", afirmou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)