Talebã proíbe mulheres de frequentar universidade no Afeganistão

O Talebã anunciou o fechamento de universidades para mulheres no Afeganistão, segundo uma carta do ministro do Ensino Superior, que afirma que a mudança entra em vigor imediatamente e deve ser seguida até que surja um novo aviso. Com informações da BBC.

Com a nova medida, o acesso de mulheres à educação forma será ainda mais restrito, já que pessoas do sexo feminino já eram excluídas do ensino médio. Há três meses, milhares de meninas e mulheres realizaram exames de admissão em universidades em todo o país. No entanto, amplas restrições foram aplicadas aos assuntos que elas poderiam cursar.

Áreas como medicina veterinária, engenharia, economia e agricultura estão fora dos limites e jornalismo foi considerado um curso severamente restrito.

Após a tomada do poder pelo Talebã no ano passado, as universidades incluíram salas de aula e entradas segregadas por gênero. As alunas só podiam ser ensinadas por professoras ou idosos. Em novembro, as autoridades baniram as mulheres dos parques da capital, Cabul, alegando que as leis islâmicas não estavam sendo seguidas ali.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)