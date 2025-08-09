Tailândia acusa Camboja de plantar minas terrestres após 3 soldados ficarem feridos

Três soldados tailandeses em patrulha ficaram feridos neste sábado quando um deles pisou em uma mina terrestre em território fronteiriço com o Camboja, anunciou o exército da Tailândia. O incidente ocorreu apenas dois dias depois de os dois países reafirmarem sua adesão a um cessar-fogo para encerrar um breve conflito armado.

O comunicado do exército disse que o incidente ocorreu na província de Sisaket, na Tailândia, e "demonstra claramente para a sociedade doméstica e internacional que o uso de armas ocultas em áreas de fronteira continua a existir, constituindo uma clara violação da Convenção de Ottawa pelo lado cambojano".

A Convenção de Ottawa, também chamada de Tratado de Proibição de Minas Antipessoal, é um acordo internacional que proíbe o uso dessas armas, e tanto a Tailândia quanto o Camboja se comprometeram com ele.

Um comunicado do ministério das Relações Exteriores da Tailândia disse que o incidente confirmou as descobertas do exército tailandês "de que novas minas terrestres estão sendo colocadas em flagrante violação do direito internacional". Também foi observado que esse foi o terceiro incidente do tipo em menos de um mês.

Cinco dias de conflito armado eclodiram no mês passado, matando dezenas de pessoas de ambos os lados, incluindo civis, e deslocando mais de 260.000. Os combates começaram um dia depois de cinco soldados tailandeses ficarem feridos quando um deles acionou uma mina antipessoal em território disputado.

Um cessar-fogo que entrou em vigor em 29 de julho encerrou os combates principais, embora a tensão permanecesse alta. Os dois países, na quinta-feira, em uma reunião na Malásia, comprometeram-se com um acordo de 13 pontos para implementar sua trégua.