Shutdown nos EUA: o que é e como funciona a paralisação

Crise orçamentária interrompe serviços públicos e atinge milhares de servidores federais em outubro de 2025

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Freepik)

O shutdown nos EUA é a paralisação parcial do governo federal que ocorre quando o Congresso não aprova o orçamento ou uma medida provisória para manter o financiamento das agências públicas até o prazo final do ano fiscal (30 de setembro). A falta de acordo impede pagamentos e afeta o funcionamento de serviços e programas federais.

O processo está ligado à obrigação do Congresso de aprovar 12 projetos de lei orçamentária que financiam áreas como saúde, defesa, transporte e educação. Sem a aprovação desses textos — ou de uma continuing resolution — o orçamento expira e se inicia a paralisação.

O que para e o que continua funcionando

As agências federais acionam planos de contingência que classificam as atividades em essenciais e não essenciais. As essenciais seguem em operação mesmo sem orçamento; as não essenciais são suspensas ou operam de forma reduzida.

Entre os serviços essenciais estão: forças armadas, segurança aérea, polícia federal, hospitais de emergência e programas ligados à proteção da vida e da propriedade.

Já os serviços não essenciais incluem: museus, parques nacionais (que podem fechar ou funcionar parcialmente), parte das atividades de órgãos reguladores e pesquisas científicas financiadas pelo governo.

Impacto para os servidores públicos

Milhares de funcionários federais são diretamente afetados em duas situações distintas: o furlough (licença sem trabalho e sem pagamento) e os excepted employees (que continuam trabalhando, mas recebem somente após a aprovação do orçamento).

Por lei, desde 2019, todos os servidores que ficaram sem pagamento durante o shutdown têm direito ao recebimento retroativo dos salários quando o orçamento for promulgado.

Exemplos de impacto no dia a dia

Entre os efeitos práticos de um shutdown costumam estar:

  • Fechamento ou funcionamento parcial de parques nacionais;
  • Interrupção temporária de atividades em órgãos de saúde e pesquisa;
  • Atrasos em processos de imigração e emissão de vistos;
  • Serviços com orçamento próprio, como o correio, tendem a continuar operando normalmente.

Situação atual em 2025

Em outubro de 2025, os Estados Unidos enfrentam mais um shutdown após a falta de acordo entre parlamentares sobre o orçamento federal. Estima-se que cerca de 750 mil servidores públicos tenham sido afetados, seja com suspensão temporária de contratos, seja pela obrigação de trabalhar sem pagamento imediato. O impasse reflete divergências entre os partidos sobre cortes de gastos e prioridades orçamentárias, repetindo um padrão recorrente na política americana.

A paralisação só é encerrada quando o Congresso aprova uma nova lei de financiamento ou uma extensão provisória e o presidente sanciona a medida. O Executivo, isoladamente, não pode pôr fim ao shutdown.

