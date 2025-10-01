Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Embaixada dos EUA paralisa publicações online e shutdown pode afetar emissão de vistos

O Itamaraty reagiu apontando um comportamento inadequado e uma ingerência externa em assuntos domésticos

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: wirestock / Freepik)

A Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil anunciaram nesta quarta-feira, dia 1º, a paralisação da publicação de conteúdos nas redes sociais, em decorrência do shutdown no governo Donald Trump.

A embaixada e os consulados comunicaram que o bloqueio orçamentário nos EUA impede a atualização regular das contas no X e no Instagram. Os perfis ficarão inativos "até a retomada total das operações, exceto para informações urgentes de segurança".

Nos últimos meses, os perfis da embaixada reproduziram e disseminaram ao público doméstico brasileiro conteúdos publicados pelo Departamento de Estado críticos a autoridades públicas e ao processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal.

O Itamaraty reagiu apontando um comportamento inadequado e uma ingerência externa em assuntos domésticos. Embora entenda que a embaixada seguiu instruções de Washington, a chancelaria convocou repetidas vezes para reprimendas o encarregado de negócios Gabriel Escobar, chefe da diplomacia americana no País.

A representação diplomática também indicou que a falta de aprovação do orçamento no Congresso americano poderá afetar a emissão de vistos e passaportes.

A embaixada não indicou o prazo em que isso poderia ocorrer, mas disse que os serviços já programados continuarão até quando for possível.

"No momento, os serviços de passaporte e visto programados nos Estados Unidos e em Embaixadas e Consulados dos EUA no exterior continuarão enquanto a situação permitir", disse o comunicado publicado nos perfis oficiais no X e no Instagram.

O conteúdo foi republicado pelos consulados americanos no Rio, São Paulo e Recife, que responde pelo Nordeste.

O teor da manifestação repete o que outros órgãos de governo fizeram em Washington, entre eles a Força Aérea americana: "Devido à paralisação do governo, este site não está sendo atualizado".

Na Casa Branca, houve suspensão de atividades para receber visitantes. O governo Trump vinculou o shutdown a uma iniciativa do Partido Democrata. A porta-voz Karoline Leavitt disse que os democratas "traíram" os americanos e "desligaram" o governo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/SHUTDOWN/EMBAIXADA/PUBLICAÇÕES/VISTOS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Lula e Trump: Vieira fala em evitar confrontação e provocação e separar comércio de política

01.10.25 12h39

Coreia do Sul e EUA chegam a acordo sobre vistos de curto prazo e isenções para trabalhadores

01.10.25 11h33

Tortura e assassinato durante live: dois suspeitos de crime na Argentina são presos no Peru

01.10.25 10h57

Terremoto de magnitude 6,9 deixa mais de 60 mortos nas Filipinas

01.10.25 8h02

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulheres são mortas ao vivo em transmissão; entenda o caso

Com imagens divulgadas simultaneamente na internet, três jovens foram assassinadas na Argentina e ao menos 12 pessoas foram presas

26.09.25 14h37

VIRALIZOU

VÍDEO: casa é invadida por dezenas de caranguejos após ficar no caminho de rota migratória

Cena inusitada registrada em Caibarién, em Cuba, já acumula milhares de visualizações

27.09.25 16h02

ACIDENTE

VÍDEO: homem morre após cair de coqueiro em praia; árvore quebrou durante escalada

Acidente aconteceu em praia da Costa Rica e foi registrado por banhistas; vítima caiu de cabeça na areia

26.09.25 22h38

Quem estava no caixão?

Jovem 'morto' aparece no próprio velório e causa desespero; entenda

A confusão começou após o corpo ser liberado sem perícia técnica; saiba a identidade da vítima real

26.09.25 19h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda