Mundo

Mundo

G7 avalia medidas comerciais e restrições para países 'que ajudam a financiar guerra da Rússia'

Estadão Conteúdo

Os ministros das Finanças de países membros do G7 afirmaram considerar medidas comerciais e outras restrições a países e entidades que ajudam a financiar os esforços de guerra da Rússia, incluindo produtos refinados provenientes do petróleo russo, em comunicado publicado nesta quarta-feira. No texto, é citada a importância da aplicação de medidas comerciais, incluindo tarifas e proibições de importação e exportação, nos esforços para cortar as receitas de Moscou.

"Tomaremos medidas concretas para reduzir significativamente, com o objetivo de eliminar gradualmente, nossas importações restantes da Rússia, incluindo as de hidrocarbonetos", acrescenta.

Em comunicado, o grupo disse ainda que deve impor tarifas e sanções sobre países que continuam aumentando o nível de compra do petróleo russo: "Nós concordamos que agora é o momento de maximizar a pressão na exportação de petróleo da Rússia, uma fonte de receita importante".

Além do setor de energia, o grupo prometeu impor restrições a outras áreas importantes da Rússia, como a industrial, para aumentar os custos da guerra. "Essas ações vão aumentar a pressão na Rússia através de medidas financeiras e econômicas coordenadas", concluiu o grupo no comunicado, prometendo uma nova reunião no dia 15 de outubro para "avançar ainda mais" nas discussões.

