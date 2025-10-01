Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Trump assina ordem executiva com promessa de defender o Catar após ataque de Israel

A ordem cita a "estreita cooperação" e os "interesses comuns" entre os dois países, prometendo "garantir a segurança e a integridade territorial do Estado do Catar contra ataques externos"

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump (Instagram @realdonaldtrump)

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva comprometendo-se a usar todas as medidas, incluindo ação militar dos EUA, para defender o Catar, país rico em energia - embora ainda não esteja claro qual será o peso real dessa promessa.

O texto da ordem, disponível nesta quarta-feira no site da Casa Branca, mas datado de segunda-feira, parece ser mais uma tentativa de Trump de assegurar os catarianos após o ataque surpresa de Israel ao país, que teve como alvo líderes do Hamas no momento em que avaliavam aceitar um cessar-fogo com Israel na guerra na Faixa de Gaza.

A ordem cita a "estreita cooperação" e os "interesses comuns" entre os dois países, prometendo "garantir a segurança e a integridade territorial do Estado do Catar contra ataques externos". "Os Estados Unidos considerarão qualquer ataque armado contra o território, a soberania ou a infraestrutura crítica do Estado do Catar como uma ameaça à paz e à segurança dos Estados Unidos", diz o texto.

"Na hipótese de tal ataque, os Estados Unidos adotarão todas as medidas legais e apropriadas - incluindo diplomáticas, econômicas e, se necessário, militares - para defender os interesses dos Estados Unidos e do Estado do Catar e restaurar a paz e a estabilidade."

A ordem aparentemente foi assinada durante a visita a Washington, na segunda-feira, do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Segundo a Casa Branca, Trump organizou uma ligação telefônica de Netanyahu para o Catar durante a visita, na qual o premiê israelense "expressou seu profundo pesar" pelo ataque que matou seis pessoas, incluindo um membro das forças de segurança catarianas.

Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

EUA/TRUMP/ISRAEL/CATAR/DEFESA
Mundo
