Trump conversa com presidente da Colômbia e diz que encontro deve acontecer 'em breve'

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que conversou nesta quarta-feira, 7, com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, o qual ligou para explicar a situação das drogas e "outros desentendimentos que tivemos".

"Apreciei sua ligação e tom, e aguardo ansiosamente para encontrá-lo em um futuro próximo", escreveu o republicano na Truth Social.

Segundo ele, arranjos estão sendo feitos entre o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o Ministro das Relações Exteriores da Colômbia para uma reunião na Casa Branca.

A conversa ocorre após Trump chamar a Colômbia de "vizinho doente que gosta de vender cocaína para os Estados Unidos" e ameaçar realizar uma intervenção no país aos moldes da feita na Venezuela.