Shutdown do DHS parece certo diante negociações entre Casa Branca e democratas nos EUA

Os democratas disseram que a oferta da Casa Branca não incluía restrições suficientes ao ICE

Estadão Conteúdo

Uma paralisação do Departamento de Segurança Interna (DHS) dos EUA parece certa, à medida que legisladores na Câmara e no Senado se preparam para deixar Washington para um recesso de 10 dias e as negociações com a Casa Branca sobre as demandas dos democratas por novas restrições permanecem estagnadas.

Os democratas e a Casa Branca trocaram propostas nos últimos dias, diante dos pedidos de restrições à ampla campanha contra imigração do presidente do país, Donald Trump.

Dentre as solicitações, integrantes do Partido Democrata exigiram melhor identificação para o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA (ICE) e outros agentes federais, um novo código de conduta para essas agências e mais uso de mandados judiciais.

A Casa Branca enviou sua última proposta na noite de quarta-feira, mas Trump disse a repórteres na quinta-feira que algumas das demandas democratas seriam "muito, muito difíceis de aprovar".

Os democratas disseram que a oferta da Casa Branca, que não foi tornada pública, não incluía restrições suficientes ao ICE após dois manifestantes terem sido fatalmente baleados no mês passado.

A oferta não era "séria", disse o líder democrata do Senado, Chuck Schumer, de Nova York, na quinta-feira, após o Senado rejeitar um projeto de lei para financiar o Departamento.

Os legisladores de ambas as câmaras foram avisados para retornar a Washington se os dois lados chegassem a um acordo para encerrar a paralisação esperada.

A senadora Patty Murray, principal democrata no Comitê de Apropriações do Senado, disse a repórteres que os democratas devem enviar uma contraproposta à Casa Branca durante o fim de semana. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

SHUTDOWN

SEGURANÇA

IMPACTO
