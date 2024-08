Sensibilizado, Papa Francisco pede orações por vítimas do acidente aéreo em Vinhedo (SP)

Neste domingo (11), em pleno Dia dos Pais, o papa Francisco pediu orações e rezas pelas vítimas do acidente aéreo de Vinhedo (São Paulo), ocorrido na sexta-feira (9). Um avião modelo ATR-72 havia saído de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP), mas acabou caindo na região de Vinhedo, o que resultou na morte de 62 pessoas a bordo, entre 58 passageiros e quatro tripulantes.

Como enfatizou o papa: "Rezemos também pelas vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido no Brasil. Pelos fiéis defuntos: dai-lhes Senhor, o descanso eterno, e brilhe para eles a luz perpétua. Descansem em paz. Amém. Abençoe-vos Deus todo poderoso, e filho e Espírito Santo".

A declaração do papa Francisco ocorreu diante de uma multidão na Praça São Pedro, no Vaticano. Na ocasião, como registrado em imagens que circulam nas redes sociais, havia brasileiros ostentando bandeiras entre as pessoas que acompanhavam o discurso do Sumo Pontífice, referindo-se ao acidente que chocou o Brasil inteiro. A remoção dos corpos das vítimas foi concluído na noite de sábado (10).

Foram retirados os motores e a cauda da aeronave para a perícia, a cargo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). O relatório preliminar sobre o acidente está previsto para ser divulgado em 30 dias.