Exclusivo! Paraense que não embarcou em avião que caiu em SP pede ajuda para retornar a Oriximiná

O montador de estrutura metálica Izael de Souza Silva, de 26 anos, natural de Oriximiná, no oeste do Pará, relatou com exclusividade à reportagem do Grupo Liberal, na tarde deste sábado (10), os momentos de angústia vividos após escapar de uma tragédia aérea. Izael é um dos três homen​s que chegaram atrasados no Aeroporto de Cascavel, no Paraná, e não embarcaram na aeronave que caiu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, com 62 pessoas a bordo. Não houve sobreviventes.

Por volta das 16h20, Izael já se encontrava em Santarém, também no oeste do Pará, tentando atravessar para sua cidade natal, Oriximiná. Após passar a madrugada viajando, ele começou a enfrentar dificuldades em Santarém, já que não conseguiu chegar a tempo de pegar uma embarcação para a travessia. Em meio ao cansaço e ao trauma, o montador afirma que ainda enfrenta a falta de suporte da empresa para a qual trabalhava em Cascavel e da qual foi recentemente desligado, o que motivou seu retorno ao Pará.

“Eu fui a trabalho para o Paraná, lá em Cascavel. A empresa deu a minha conta agora. Nesse momento, eu estou no porto aqui em Santarém. A empresa não está dando assistência para nada. Estou aqui no porto de Santarém, esperando uma resposta, uma notícia", desabafou Izael.

“Como todos já viram, eu sou o rapaz que não conseguiu entrar no voo. Agradeço a Deus pela oportunidade [de viver]. Deus abençoe os familiares daqueles que se foram. Foi triste ver aquele monte de pessoas queimadas ali, ver até o avião caindo e saber que eu poderia estar lá. Isso ainda não saiu da minha cabeça. Só quero chegar na minha cidade. Pegar meu filho, dar um abraço nele e na minha mãe”, desejou.

Enquanto isso, a incerteza persiste. “Estou aqui esperando a empresa mandar uma resposta para mim sobre hotel, já que não consegui chegar a tempo de pegar a lancha para Oriximiná. Mas nunca ninguém responde”, completou Izael.

Ajude Izael

Quem quiser ajudar Izael financeiramente pode enviar qualquer valor via pix para a chave 051.912.302-64 (CPF). O banco é Next/ Bradesco.