Corpos do piloto e copiloto do avião que caiu em Vinhedo são os primeiros identificados no IML

Os corpos do piloto Danilo Santos Romano, de 35 anos, e do copiloto Humberto Campos Alencar e Silva, de 61, foram os primeiros a serem identificados entre os destroços do avião da VoePass, que caiu na tarde de sexta-feira (9) no interior de São Paulo. A informação foi confirmada neste sábado (10) pelo prefeito de Vinhedo, Dario Pacheco.

O piloto e o copiloto faziam parte da equipe de quatro tripulantes da VoePass. A tripulação da aeronave era composta por quatro membros, e a identificação dos corpos das vítimas continua em andamento, com as equipes trabalhando sob condições adversas. A aeronave fazia o trajeto entre Cascavel, no Paraná, e o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, quando ocorreu o acidente, resultando na morte de todas as 62 pessoas a bordo.

Os corpos retirados estão sendo encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) central de São Paulo. O tenente da Defesa Civil de São Paulo, Ramatuel Silvino, destacou a crescente dificuldade do Corpo de Bombeiros em trabalhar na área dos destroços, o que tem tornado o resgate ainda mais desafiador.

Silvino informou que os 12 primeiros corpos que chegaram ao IML estavam em locais mais acessíveis e não estavam carbonizados, o que facilitou a identificação. Além disso, outros 10 corpos foram retirados na manhã deste sábado e estão sendo encaminhados ao IML Central de São Paulo.

Resgates

Os próximos resgates, segundo Silvino, são de corpos em locais de mais difícil acesso entre os destroços. À medida que equipes avançam para partes mais traseiras da aeronave, encontram mais vítimas presas nas ferragens.

Familiares das vítimas estão sendo encaminhados para o Instituto Oscar Freire, no Pacaembu, zona oeste da capital. Foram reservados dois hotéis em São Paulo para recebê-los, um para parentes de passageiros, outro para familiares de tripulantes.

A maior parte das vítimas era de Cascavel, no Paraná, de onde partiu a aeronave que voava em direção ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A VoePass disponibilizou o telefone 0800 9419712 durante 24 horas para prestar informações a passageiros, familiares e colaboradores.