Criminosos criam perfis falsos e usam tragédia aérea em Vinhedo para aplicar golpes na internet

Criminosos estão se aproveitando da tragédia ocorrida na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, para aplicar golpes na internet. Após a queda de um avião na tarde de sexta-feira (9), que resultou na morte de 62 pessoas, criminosos começaram a criar perfis falsos nas redes sociais, se passando por parentes das vítimas, na tentativa de obter dinheiro através de doações via PIX.

O alerta foi feito por um usuário do “X”, antigo Twitter, que revelou a existência de pelo menos quatro perfis falsos pedindo dinheiro ​em nome de familiares das vítimas. Em sua publicação, ele escreveu: “Eu já vi 4 perfis diferentes pedindo pix, se passando pela família de uma das vítimas, as pessoas estão doidas”. Junto à denúncia, o rapaz compartilhou capturas de tela de postagens feitas por esses perfis, que se passam por parentes da professora Isabella Pozzuoli, uma das vítimas do acidente.

Os perfis falsos foram criados no Instagram, com nomes semelhantes ao perfil verdadeiro da professora, @isabellapozzuoli. Para enganar os usuários, os criminosos utilizam caracteres especiais, como underline e/ou repetição de letras, tornando-os diferentes do perfil original. Por ser um perfil público, o acesso às fotos de Isabella é facilitado, o que permite que os golpistas as utilizem nos perfis falsos.

Em uma das postagens de um dos perfis falsos, @isabellapozzuolii__, o golpista escreveu: “É com muita tristeza que digito este texto, mas muito obrigado a todos que estão deixando comentários lindos nas fotos da minha filha, o outro perfil foi hackeado, qualquer coisa que postarem lá, não é verídico!”.

Em seguida, o mesmo perfil prosseguiu pedindo doações para custear o funeral: “Criei este insta para que vocês possam ficar atentos, e não cair em golpes, estou fazendo uma arrecadação, para poder comprar o caixão da minha filha, pois esta tragédia veio em momento difícil da minha vida e não tenho condições, quem estiver disposto a ajudar, deixe mensagem aqui embaixo, envio a chave pix no PV”.

Outros perfis falsos também apelaram para pedidos de ajuda financeira. O perfil @isabella_pozzuoli3 escreveu: “Precisamos de ajuda para ir para São Paulo. Minha irmã morreu. Quem puder ajuda (sic) manda um direct que passo o pix pode ser de qualquer valor”.

Já o perfil @isabellapozzullii postou: “Esse perfil foi criado para que todos que sentir no coração, fazer qualquer valor em doação para que possamos se deslocar do Paraná para São Paulo onde precisaremos, acompanhar todo procedimento de translado do corpo... att: Familiares de Isabela. Quem puder fazer qualquer doação, ou ajudar de alguma forma entre em contato no privado”.

Um quarto perfil, @isabellapozzuoliiii, também usou de apelo emocional para solicitar doações, escrevendo: “Vim pedir todo mundo esta sabendo que minha irmã morreu no acidente de avião criei para vos ajudar comprar o caixão dela que não temos condições E só vim no PV que passo meu pix. Te amo maninha” (sic).