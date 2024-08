MPT abre investigação sobre responsabilidade da VoePass em acidente aéreo em São Paulo

O Ministério Público do Trabalho (MPT) anunciou neste sábado, 10 de agosto, que irá investigar a responsabilidade da companhia aérea VoePass no trágico acidente aéreo que resultou na morte de 62 pessoas, incluindo quatro tripulantes e 58 passageiros. A tragédia ocorreu na última sexta-feira, 9 de agosto, durante um voo que fazia a rota de Cascavel (PR) a Guarulhos (SP), quando a aeronave caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo.

O procedimento de investigação foi determinado pelo procurador Marcus Vinícius Gonçalves, que destacou que a atuação do MPT tem como objetivo verificar a extensão dos fatos denunciados, apurar responsabilidades e implementar medidas para prevenir novos acidentes. A instalação do procedimento será conduzida na cidade de Campinas (SP), sede do MPT na 15ª Região, que tem jurisdição sobre a área onde ocorreu o acidente.

Como parte das investigações, o procurador solicitou à VoePass a apresentação das Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT) e dos contratos de trabalho dos quatro tripulantes falecidos. Além disso, a Polícia Federal (PF) foi requisitada a fornecer os dados iniciais da investigação que apura as causas do acidente. O MPT também pediu informações preliminares à Força Aérea Brasileira (FAB) e à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) sobre o que foi apurado até o momento.

A investigação do MPT busca entender as condições de trabalho dos tripulantes, bem como avaliar se houve falhas ou negligências que possam ter contribuído para o acidente, com o intuito de evitar que tragédias similares ocorram no futuro.