Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Senador quer tornar 'persona non grata' amigo de Trump que ofendeu brasileiras

Expressão costuma ser usada na diplomacia para declarar um representante estrangeiro indesejado em um país

Estadão Conteúdo
fonte

Paolo Zampolli disse que as mulheres brasileiras são "prostitutas", uma "raça maldita" e "programadas para causar confusão" (Reprodução)

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), afirmou neste sábado, 25, que apresentará um requerimento ao colegiado para tornar persona non grata Paolo Zampolli, amigo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e enviado especial para assuntos globais do governo dos Estados Unidos. Zampolli disse, em uma entrevista, que as mulheres brasileiras são "prostitutas", uma "raça maldita" e "programadas para causar confusão".

Veja mais

image Paolo Zampolli, conselheiro de Trump, diz que brasileiras são 'prostitutas' e 'raça maldita'
Ele também afirmou que as brasileiras foram "programadas para causar confusão"

"Vou fazer uma proposição, a ser apreciada pelo nosso colegiado, colocando a ele um título de persona non grata no Brasil, no território brasileiro, solicitando uma retratação com pedido de desculpas. Inaceitável essa situação", declarou Trad, em vídeo divulgado.

Em latim, a expressão persona non grata significa "pessoa não bem-vinda" e costuma ser usada na diplomacia para declarar um representante estrangeiro indesejado em um país.

Zampolli foi casado por cerca de 20 anos com a modelo brasileira Amanda Ungaro, com quem tem um filho de 15 anos. A modelo, deportada em outubro do ano passado, após 23 anos no país, foi detida pelo Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos (ICE). Ela afirma que a deportação teve influência de Zampolli, em meio a uma disputa pela guarda do filho. A mulher também acusa o ex-companheiro de violência doméstica e abuso sexual.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

PAOLO ZAMPOLLI

BRASILEIRAS

OFENSAS

Senado

requerimento
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

EUA: Marinha diz ter interceptado novo navio iraniano enquanto tenta reforçar controle de Ormuz

25.04.26 14h52

decisão

Trump cancela viagem de enviados para negociações com o Irã no Paquistão

Delegação dos EUA, liderada por Steve Witkoff e Jared Kushner, desembarcaria ainda neste sábado

25.04.26 14h22

GUERRA

Governo iraniano apresenta condições para fim da guerra e recusa negociar diretamente com EUA

Araghchi deve entregar uma resposta por escrito à proposta de paz norte-americana, enquanto a diplomacia iraniana em Islamabad já sinalizou que não aceitará

25.04.26 12h02

PENA DE MORTE

Governo Trump amplia métodos de execução e inclui fuzilamento em pena de morte federal

A sentença é aplicada normalmente em nível estadual, mas o governo federal também pode solicitar a execução para certos crimes, como terrorismo

25.04.26 8h06

MAIS LIDAS EM MUNDO

polêmica

Israel confirma ataque de soldado a estátua de Jesus e diz que vai restaurar imagem

Exército israelense confirmou autenticidade da foto, feita no Líbano, e prometeu adotar "as medidas apropriadas contra os envolvidos"

20.04.26 10h05

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ESPIA SÓ!

Avião com R$ 15 milhões em espécie cai no Paraguai; moradores saqueiam dinheiro

Autoridades informaram que criminosos estariam se passando por agentes para extorquir os moradores e roubarem o dinheiro recolhido.

22.04.26 14h47

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda