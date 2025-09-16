Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Semion Leviev, criminoso do documentário ‘O Golpista do Tinder', é preso nos Estados Unidos

Leviev foi preso sob alerta vermelho da Interpol logo após chegar no aeroporto de Batumi

Riulen Ropan
fonte

Leviev ganhou notoriedade mundial ao se passar por herdeiro de um império de diamantes para aplicar golpes em mulheres que conhecia por aplicativos de relacionamento. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O israelense Shimon Yehuda Hayut, mais conhecido como Semion Leviev, ficou famoso após ter sua história revelada no documentário da Netflix ‘O Golpista do Tinter”. Ele foi preso nesta segunda-feira (15) na Geórgia, Estados Unidos, sob um alerta vermelho da Interpol.

Quem é Semion Leviev, o “Golpista do Tinder”

Leviev ganhou notoriedade mundial ao se passar por herdeiro de um império de diamantes para aplicar golpes em mulheres que conhecia por aplicativos de relacionamento. Ele ostentava uma vida de luxo, com viagens em jatos privados e estadias em hotéis de alto padrão, para conquistar a confiança das vítimas.

Depois de criar laços emocionais, pedia quantias elevadas de dinheiro sob falsos pretextos de perigo ou situações emergenciais. Uma das vítimas chegou a entregar mais de US$ 270 mil (cerca de R$ 1,4 milhão). No total, estima-se que ele tenha fraudado ao menos US$ 10 milhões de cerca de uma dúzia de mulheres em diferentes países.

VEJA MAIS

image Vítimas do 'Golpista do Tinder' recorrem a vaquinha virtual para quitar dívidas
Meta é conseguir R$ 4,2 milhões para compensar prejuízo

image 'Golpista do Tinder' sofre golpe na internet e perde R$ 34 mil
Simon Leviev, o 'Golpista do Tinder', pagou cerca de R$ 34 mil para um casal que prometia conta verificação no Instagram

image 'Golpe de Mestre', 'Todos os Homens do Presidente': relembre papéis marcantes de Robert Redford
Além da carreira como ator, Redford alcançou reconhecimento atrás das câmeras

Após o lançamento do documentário em 2022, Semion Leviev foi banido de aplicativos de namoro e tornou-se alvo de investigações internacionais.

Histórico criminal

A trajetória de crimes de Leviev não começou com a fama na Netflix. Em 2011, ele já havia fugido de Israel após ser condenado por fraude, roubo e falsificação. Entre 2015 e 2017, cumpriu dois anos de prisão na Finlândia.

Em 2019, foi preso pela Interpol na Grécia usando um passaporte falso. Leviev voltou a Israel, onde recebeu pena de 15 meses, mas foi liberado em maio de 2020 após cumprir apenas cinco meses, devido a medidas de contenção da pandemia de covid-19.

Prisão nos Estados Unidos

Agora, em 2025, Semion Leviev foi novamente detido, desta vez na Geórgia, nos Estados Unidos. As autoridades locais ainda não divulgaram detalhes sobre as acusações atuais, mas sua prisão reacende o interesse em torno do golpista que ficou conhecido como o “Golpista Tinder”.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

O Golpista do Tinder

Netflix

documentário

Semion Leviev
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

"O Golpista do Tinder"

Semion Leviev, criminoso do documentário ‘O Golpista do Tinder', é preso nos Estados Unidos

Leviev foi preso sob alerta vermelho da Interpol logo após chegar no aeroporto de Batumi

16.09.25 16h03

Trio é julgado por roubar milhões que estavam escondidos em sofá do presidente da África do Sul

16.09.25 16h03

Israel avança sobre Cidade de Gaza para 'derrotar Hamas'; ONU acusa Netanyahu de genocídio

16.09.25 15h52

investigação

Adolescentes chineses terão de pagar cerca de R$ 1,6 milhão por urinar em sopa

O incidente ocorreu em fevereiro, em uma filial de Xangai da Haidilao

16.09.25 15h43

MAIS LIDAS EM MUNDO

INVESTIGAÇÃO

Jovem que assassinou o ativista Charlie Kirk foi entregue pelo próprio pai aos policiais

O governador de Utah, Spencer Cox, agradeceu a coragem da família em entregar o filho

12.09.25 12h57

'ATIRE EM MIM!'

VÍDEO: homem detido por morte de Charlie Kirk é liberado após interrogatório; FBI busca atirador

Vídeo do momento da prisão circulou nas redes, mas suspeito foi solto. Influenciador aliado de Trump foi morto a tiros durante evento em universidade nos EUA

10.09.25 20h28

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

CASO CHARLIE KIRK

VÍDEO: homem é flagrado celebrando disparo que atingiu ativista Charlie Kirk em evento nos EUA

Influenciador de extrema-direita e aliado de Trump foi morto a tiros durante evento na Universidade Utah Valley, no estado de Utah

11.09.25 23h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda