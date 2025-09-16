Capa Jornal Amazônia
'Golpe de Mestre', 'Todos os Homens do Presidente': relembre papéis marcantes de Robert Redford

Além da carreira como ator, Redford alcançou reconhecimento atrás das câmeras

Estadão Conteúdo

A morte de Robert Redford, aos 89 anos, foi anunciada nesta terça-feira, 16, à imprensa americana. Reconhecido como um dos grandes nomes do cinema americano, o ator e diretor consolidou uma carreira de mais de seis décadas, com papéis marcantes na frente das câmeras e conquistas importantes como cineasta.

Nascido em Santa Monica, Califórnia, em 18 de agosto de 1936, Redford iniciou sua trajetória artística nos anos 1960. Sua presença carismática e sua versatilidade o levaram a se destacar em produções que se tornaram clássicos do cinema.

Papéis que marcaram sua carreira e onde assistir:

  • 'Butch Cassidy' (1969)

No faroeste dirigido por George Roy Hill, Redford interpretou o bandido Sundance Kid, ao lado de Paul Newman, no papel de Butch Cassidy. O filme se tornou referência no gênero e projetou a dupla como uma das parcerias mais memoráveis de Hollywood. O filme está disponível na Disney Plus.

  • 'Golpe de Mestre' (1973)

Também em parceria com Newman, viveu Johnny Hooker, um golpista envolvido em um elaborado esquema de trapaça. A produção conquistou sete Oscars e consolidou Redford como um dos principais nomes da época. Disponível na Prime Video, através do canal Looke.

  • 'Todos os Homens do Presidente' (1976)

Interpretou o jornalista Bob Woodward, que, junto de Carl Bernstein (Dustin Hoffman), investigou o escândalo de Watergate. O longa é considerado um dos filmes políticos mais influentes da história. Disponível na HBO Max.

Conquistas como diretor e legado

Além da carreira como ator, Redford alcançou reconhecimento atrás das câmeras. Em 1980, venceu o Oscar de melhor direção com Gente como a Gente, (disponível na Prime Video). Posteriormente, dirigiu títulos como Nada É Para Sempre, indisponível nas plataformas de streaming.

Em 2002, recebeu um Oscar honorário pelo conjunto da obra. Fora dos estúdios, deixou impacto no cinema independente ao fundar o Instituto Sundance, em 1981, que deu origem ao Festival de Sundance, hoje considerado a principal vitrine mundial para produções fora do circuito tradicional de Hollywood.

.
