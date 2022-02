Vítimas do 'Golpista do Tinder' recorrem a vaquinha virtual para quitar dívidas

Ayleen Charlotte, Pernilla Sjoholm e Cecilie Fjellhøy comprometeram as economias e ainda fizeram empréstimos bancários para “emprestar” dinheiro ao vigarista Simon Leviev, codinome de Shimon Hayut. O falsário israelense se dizia um bilionário perseguido por inimigos. A história é contada no documentário “O Golpista do Tinder”, da Netflix, e o caso das três mulheres enganadas é o fio condutor que mostra o modo de agir do bandido. As informações são da Veja.

As mulheres aproveitaram a repercussão do documentário e abriram um pedido de ajuda no site de vaquinha virtual. “Queremos apenas nossas vidas de volta”, diz o apelo. Mas a meta de 600 mil libras (R$ 4,2 milhões) está longe de ser alcançada, porém, já conseguiram um bom dinheiro. Em três dias no ar, foram doadas 52 mil libras (R$ 371 mil).

As norueguesas Pernilla, 36 anos, e Cecilie, 33, se tornaram amigas após serem vítimas do golpe. Cecilie, que namorou o rapaz, foi uma das mais prejudicadas, perdendo mais de 250.000 dólares. Já Ayleen, de 26, foi mais esperta. Ela percebeu que estava sendo enganada e deu o troco: pegou roupas e acessórios de luxo do pilantra e vendeu na internet.

Após cumprir parte da pena em uma prisão em Israel, Simon foi solto por bom comportamento e hoje continua ostentando sua vida luxuosa nas redes sociais.