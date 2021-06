Tinder: usuários poderão usar vídeo para se apresentar

Tem novidade anunciada pelo aplicativo de relacionamento mais famoso no Ocidente. O Tinder afirmou nesta terça-feira (22) que os usuários poderão usar vídeos nos perfis para chamar a atenção. Sabe aquela história: será que ele(a) é bonito(a) se mexendo, falando? Agora vai dar para saber. As informações foram divulgadas pelo Techtudo.

Outra novidade, que chega em breve, é uma nova seção, "Explorar", que vai possibilitar a navegação por diversos interesses particulares.

No Brasil, a novidade de uso de vídeo já começa em agosto deste ano. Os demais recursos no Brasil ainda não têm data revelada.

As novidades são direcionadas à geração Z, que representa mais da metade dos membros globais do Tinder. Chega na era do Tik Tok. As pessoas vão poder ser inventivas em vídeo, contar histórias, dizer o que querem do novo amor e fazer charminho.

"A Geração Z também quer namorar de uma forma menos linear, em seu próprio ritmo e com a possibilidade de que faíscas apareçam com alguém inesperado. O lançamento de hoje estabelece os blocos de construção para uma experiência mais profunda e multidimensional que definirá o próximo capítulo do Tinder", disseJim Lanzone, CEO do Tinder.