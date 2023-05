Seis pessoas morrem e 30 ficam feridas em engavetamento de veículos nos EUA

Equipes de primeiros-socorros levaram para o hospital mais de 30 pessoas com ferimentos e, ao menos, outras seis pessoas morreram, nesta segunda-feira (1º), após uma tempestade de poeira causar o acidente entre dezenas de veículos ao longo de uma rodovia no centro de Illinois, nos Estados Unidos.

De acordo com o Departamento de Transportes de Illinois, os acidentes ao longo provocaram o fechamento da interestadual nos condados de Sangamon e Montgomery. A cidade de Springfield, capital do estado, fica no condado de Sangamon.

Major da polícia do estado de Illinois, Ryan Starrick, disse que mais de 30 pessoas foram hospitalizadas com ferimentos que variam de leves a graves. Ele disse que os feridos nos destroços tinham idades entre 2 e 80 anos.

O oficial disse que cerca de “40 a 60 carros de passageiros” bateram, e outros 30 veículos comerciais também bateram ao longo de um trecho de 2 milhas (3,22 km) da I-55, disse ele. Dois caminhões também pegaram fogo, acrescentou.

Starrick destacou que a interestadual nos condados do sul de Sangamon e do norte de Montgomery permaneceria fechada enquanto as autoridades investigam e liberam os veículos. “A causa do acidente é devido aos ventos excessivos que sopram da terra dos campos agrícolas ao longo da rodovia, levando à visibilidade zero”, disse a polícia do estado de Illinois em um comunicado à imprensa.

Testemunhas disseram que houve uma espessa névoa amarela no ar pairando sobre a rodovia. O Serviço Nacional de Meteorologia em Lincoln, Illinois, emitiu um “aviso de poeira soprando” às 13h25, horário local.

O aviso informava: “visibilidades severamente limitadas são esperadas. A viagem será perigosa e possivelmente fatal”. Os ventos em toda a região têm rajadas entre 35 e 45 mph (72,42 km/h). O aviso dizia ainda que as pessoas com problemas respiratórios devem planejar ficar dentro de casa até que a tempestade passe.